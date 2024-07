Esce di strada con la macchina e finisce sul muretto La vettura rimane in bilico | anziano illeso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024)fuoricon l’auto esulincon l’auto, tra il marciapiedi e la. Un incidentele per fortuna più spettacolare che grave quello che si è verificato ieri mattina, nel parcheggio vicino alla fontana delle merlettaie ad Offida. Alla guida dell’auto c’era undi Offida, che per fortuna non ha riportato nessuna grave conseguenza. L’ uomo, alla guida della Fiat Punto grigia, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri ha perso il controllo del veicolo e ha terminato la corsa sul, e per fortuna il mezzo ha riportato solo la rottura di una ruota. Non si tratta di un caso isolato, perché alcuni giorni fa anche una donna ha avuto la stessa disavventura, stesso incidente, stessa modalità, adesso si tratta di capire come è stata possibile questa dinamica.