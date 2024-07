Ecco come riciclare i rifiuti della fast-fashion in 15 minuti | la scoperta nel nuovo studio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) A buon mercato, di qualità spesso scadente, pronti a essere buttati nella spazzatura appena cambia la moda: sono i vestiticosiddettache se da un lato permettono di stare (relativamente) al passo delle nuove tendenze con un discreto risparmio, dall’altro sono diventati un vero e proprio pericolo per l’ambiente. Tanti e difficilmente riciclabili minacciano di rappresentare una quota parte rilevante delle nostre discariche senza potercene sbarazzare in modo ecologicamente responsabile. Una speranza per questo preoccupante scenario viene da unpubblicato su “Science Advances”. Nello specifico gli autori sono riusciti a sviluppare unapproccio chimico che può separare rapidamente poliestere, nylon, cotone ed elastan, affrontando una sfida fondamentale nel riciclo di tessuti in fibre miste.