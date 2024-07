Carcinoma Tumore Maligno | La Pericolosità Ed I Sintomi!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 21 luglio 2024) Scopri cos’è il, quando si considera grave e quali sono le principali opzioni di trattamento per affrontare questa malattia. Cos’è il? Ilè un tipo diche origina dalle cellule epiteliali, cioè quelle cellule che rivestono le superfici interne ed esterne del corpo. È uno dei tipi di cancro più comuni e può svilupparsi in vari organi e tessuti, inclusi la pelle, i polmoni, il fegato, il seno, la prostata, il colon e altri. I carcinomi si dividono in diversi sottotipi, tra cuia cellule squamose, adenoa cellule basali, ea cellule di transizione, ognuno con caratteristiche e gravità differenti. Cause delLe cause esatte delpossono variare, ma in generale, sono spesso associate a danni al DNA delle cellule epiteliali, che portano a una crescita e divisione cellulare incontrollata.