Benevento oggi la prima amichevole stagionale contro una compagine sannita

(Di domenica 21 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCi siamo. Dopo una settimana passata a rimettere in moto le gambe nel ritiro del Mancini Park Hotel,pomeriggio (ore 17:45) nella stessa struttura ilfarà il suo debutto in questa nuova stagione affrontando inil San Giorgio del Sannio, squadra allenata da Pasquale Ferraro e neopromossa inCategoria. E’ chiaro che dopo meno di una settimana di allenamenti la condizione fisica dei giallorossi non potrà essere al meglio, ma l’auspicio di mister Auteri è almeno di iniziare a intravedere quello che ha in mente. C’è attesa, poi, per capire chi difenderài pali della Strega dopo la partenza di Paleari.