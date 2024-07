Barbareschi l' anti Temptation Island | colpo grosso in Rai perché Bisciglia trema

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024)ha trovato finalmente il suo competitor. Venerdì 19 luglio sono stati presentati i nuovi palinsesti Rai con tutti i nuovi programmi televisivi. Fra questi ci sarà una novità: Se mi lasci non vale. Si tratta di un nuovo format che, secondo alcuni utenti sui social, potrebbe addirittura sottrarre lo scettro del celebre talent show di Mediaset. Il conduttore sarà Luca. Nella descrizione del programma si legge: "Sei coppie in crisi, selezionate attraverso casting mirati e approfonditi, accettano di partecipare al programma per rimettersi in gioco e ritrovarsi. Si tratta di coppie in crisi provenienti da tutta Italia che non vivono più la propria relazione come un tempo e vogliono provare a capire come rimettere la barra al centro.