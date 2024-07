Udine | entra in una casa vacanze per rubare e molesta una ragazza nel sonno Arrestato un uomo di 40 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Ha fatto irruzione durante la notte in una dellevacanza di Lignano Sabbiadoro () per compiere un furto, ma quando ha visto lache dormiva nel suo letto ha cominciato arla. La giovane, di 19, si è svegliata ed ha cominciato a urlare. Quando si sono svegliati i genitori – che dormivano nella stanza accanto – il ladro è scappato. La polizia ha individuato eil malvivente non lontano da Lignano Pineta, dove si trova lanella quale si è introdotto. L’, un cittadino italiano di 40, è accusato di violenza sessuale, violazione di domicilio e furto: prima di aggredire la giovane, infatti, ha sottratto dallauna piccola somma di denaro. Il ladro è stato riconosciuto dalla vittima 19enne che, molto scossa e impaurita, nell’immediatezza dei fatti è stata assistita da una poliziotta.