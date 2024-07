Superbike Toprak Razgatlioglu domina gara-1 a Most Petrucci e Iannone sul podio 6 Bulega

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Uno spartito già scritto., dopo il record della pista nella Superpole a(Repubblica Ceca), hato-1 del sesto appuntamento del Mondiale 2024 di. In sella alla BMW, il pilota turco ha imposto la propria legge e i suoi avversari l’hanno visto al via e poco dopo aver concluso la prima manche sotto la bandiera a scacchi. Mai in discussione la vittoria finale di, sempre meno inquadrato dalla regia internazionale per l’assolo di cui si è reso protagonista. E dunque per lui è arrivata l’ottava vittoria consecutiva nella categoria, la n.10 stagionale e la n.49 in carriera. Numeri importanti che si riflettono anche nella classifica mondiale, guidata in maniera autorevole dall’alfiere della Casa tedesca (266 punti, rispetto ai 210 di Nicolò). Alle spalle disi sono classificati Danilo(+5.