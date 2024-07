Subito la pena di morte Esplode la rabbia a casa Nasti per l' ennesimo furto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) Pochi giorni fa, con una Ig Story, Chiaraaveva comunicato di essere stata derubata, e di tutto il suo disprezzo verso il nostro Paese. “Questa è l'Italia”, aveva infatti scritto su Instagram. La stessa sorte è toccata, nelle scorse ore, a sua sorella Angela: i ladri le sono entrati ine l'hanno svaligiata. A denunciare il fatto sui social questa volta è stato il padre Enzo, perché la figlia minore ha evidentemente preferito non commentare. Papàsi è scagliato contro i delinquenti, ma anche contro chi dovrebbe garantire la sicurezza pubblica in Italia. Non ha parlato però di cosa i ladri si siano portati dietro, a differenza di Chiarache aveva inquadrato le scatole degli orologi e dei gioielli vuoti. “Ora siete contenti? L'!” - esordisce il padre sui social -.