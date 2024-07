Seconda Categoria Serrana il mercato si chiude con il ritorno a sorpresa di Nicola Ferrini

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 20 luglio 2024) Il difensore centrale classe 1998 torna in rosa dopo la parentesi al Cupramontana, il ds Astolfi: “Siamo contentissimi, con questo acquisto chiudiamo un calcioimportante” SERRA SAN QUIRICO, 20 luglio 2024 – Lailcon il grandedi. Il 26enne di Serra San Quirico torna in rossoverde dopo la breve esperienza al Cupramontana della passata stagione. Classe 1998, serrano doc, è uno stopper cresciuto nel Moie Vallesina, con cui ha giocato fino alla Juniores Regionale nel 2018-2019. Arriva allanel 2019-2020, dopo una stagione e mezzo al Le Torri Castelplanio. In 4 anni e mezzo diventa un punto di riferimento della squadra, segnando anche 3 reti. Nellaparte della passata annata è passato al Cupramontana, ma ora ha deciso di ritornare nella sua Serra San Quirico.