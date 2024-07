’Runco torna in festa!’ una tavolata per unire le famiglie del paese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Unaper stare assieme e raccogliere fondi per sostenere la parrocchia. Mercoledì 24 luglio scatta "Runcoin festa!": il "Bar Runco da Flavia", in collaborazione con Gambulaga Eventi e l’Amministrazione Comunale di Portomaggiore, ha organizzato una serata speciale nel parco del centro civico, nella quale si farà festa tutti insieme, un’iniziativa che ricalca quella organizzata con successo nei giorni scorsi a Maiero. "Tutto nasce dalla volontà di ravvivare il– afferma Milena Gilli, vicepresidente di Gambulaga Eventi, in prima linea assieme alle sorelle Finessi, Federica e Flavia – Runco nell’ultimo periodo è povero di iniziative, non si organizza qualcosa dai tempi della festa di Sant’Apollonia, uno dei patroni della frazione del comune di Portomaggiore.