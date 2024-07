Riassunto | SLB annuncia i risultati del secondo trimestre del 2024

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 20 luglio 2024) Il fatturato di 9,14 miliardi di dollari è aumentato del 5% su base sequenziale e del 13% su base annua L’utile per azione GAAP di 0,77 dollari è aumentato del 4% su base sequenziale e del 7% su base annua L’utile per azione, esclusi oneri e crediti, di 0,85 dollari è aumentato del 13% su base sequenziale e del 18% su base annua L’utile netto attribuibile a SLB di 1,11 miliardi di dollari è aumentato del 4% su base sequenziale e dell’8% su base annua L’EBITDA rettificato di 2,29 miliardi di dollari è aumentato dell’11% su base sequenziale e del 17% su base annua Il flusso di cassa delle operazioni è stato di 1,44 miliardi di dollari e il flusso di cassa libero di 776 milioni di dollari Il Consiglio ha approvato un dividendo trimestrale in contanti di 0,275 dollari per azione LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Novità normative: SLB (NYSE: SLB) hato oggi iper il ...