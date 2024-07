Renzi torna a casa forse Ora Italia viva apre a sinistra Il gelo di Conte | serve serietà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Galeotto fu il gol (annullato), ma bisogna dire chenon ha perso tempo nel trasformare l’azione combinata con Elly Schlein sul campo in risultato. In realtà dell’organizzazione si è occupato il capo dei senatori Pd, Francesco Boccia. Tutto era già pronto, la Partita del cuore ha solo offerto l’occasione mediatica perfetta.. Il leader dilo anticipa in un’intervista al Corriere della Sera e lo certifica nella sua Enews: "Alle prossime politiche l’unica possibilità per cambiare rispetto al governo Meloni e Salvini è costruire un centrocon un patto di governo puntuale. Per il Terzo Polo non vedo spazi". Per completare la riappacificazione c’era un passaggio necessario e lui non ha esitato un secondo a compierlo: riconoscere la candidatura a premier di Schlein.