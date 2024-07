Qualificazioni Wta Iasi 2024 | Nuria Brancaccio al turno decisivo

Leggi tutta la notizia su sportface

è aldelledel Wta di. Nel torneo rumeno su terra battuta, la tennista azzurra ha avuto la meglio in tre set sull'australiana Seone Mendez: 6-1 3-6 6-2 dopo un'ora e 43 minuti per la tennista campana, testa di serie numero 10 del tabellone cadetto. Domani, domenica 21 luglio, si giocherà l'accesso al main draw contro Varvara Lepchenko: la 38enne americana, ex top-20 delle classifiche mondiali, ha superato nel suo impegno senza problemi la tennista di casa Amariei per 6-3 6-2.