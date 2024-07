Presentato alle Camere il Piano Mattei Ecco cosa c’è dentro

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 20 luglio 2024) Con qualche giorno di ritardo sulla scadenza prevista dalla legge, questa settimana è arrivato in Parlamento lo “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione delstrategico Italia-Africa:”. Basta guardare le commissioni a cui il documento di 99 pagine è stato assegnato al Senato per farsi un’idea della portata dal: Affari esteri e Difesa; Politiche dell’Unione europea; Bilancio, Cultura; Ambiente; Industria; Affari sociali. Gli obiettivi “Ogni giovane africano che recide le proprie radici, perché non ha l’opportunità di restare dove è nato e cresciuto, è una sconfitta per tutti”, si legge nell’introduzione.