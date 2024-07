Premio Italian Racetracks in the world Pista affollata per la tris nazionale al Savio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) È sponsorizzata dal Consorzioin thela serata di corse al trotto in programma oggi all’Ippodromo deldi Cesena. Si tratta di un consorzio nato due anni fa per iniziativa delle società di corse aderenti a Federippodromi (Torino, Varese, Merano, Treviso, Trieste, Ferrara, Bologna, Cesena, Pisa e Roma) per commercializzare fuori dai confini nazionali il segnale televisivo delle corse utilizzando la piattaforma tecnologica MSt (Media System Technologies); lo scopo è di raccogliere scommesse all’estero e quindi generare utili per la filiera ippicaa. Nella corsa di inizio, programmata per le 21, tornano in scena i cavalli di due anni che hanno iniziato a correre da tre settimane. Al via saranno in otto che dovranno percorrere un miglio, due giri di, con la curiosità di vedere all’opera qualche debuttante reduce da un’eccellente qualifica.