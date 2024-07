Pierpaolo Pretelli aspetta un figlio da Giulia Salemi | la reazione del suo piccolo Leonardo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 20 luglio 2024)si preparano per un grande arrivo nella loro famiglia e si tratta del debutto della prima cicogna che li preannuncia neo genitori, dopo l’idillio nato tra loro al Grande Fratello vip 4. I due ex coinquilini nella Casa più spiata d’Italia tornano al centro del gossip made in Italy, proprio alla luce della notizia del primoche presto darà alla luce il loro amore reciproco che trascende lo spazio e il tempo del reality show. E nel web, diventata virale la notizia di cui si ha ufficialità emergono tra le annesse reaction inte quelle di altri vecchi ex gieffini come Rosalinda Cannavò.