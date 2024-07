Napoli-Mantova 3-0 | Lindstrom Spinazzola e Cheddira a segno nel giro di 16'

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 - Dopo l'Anaune Val di Non ilalza il livello e nella seconda e ultima amichevole del ritiro di Dimaro sfida il, neopromosso in Serie B e guidato da Possanzini, per qualche settimana osservato speciale del quartier generale di Castel Volturno. Ad alzarsi è anche l'asticella della condizione degli azzurri, apparsi più pimpanti rispetto al primo test, con la pratica che viene risolta neldi 16': a segnare sono, in sequenza,. Poi, tra cambi e carichi di lavoro che hanno presentato il proprio conto, il ritmo è calato nel contesto di un secondo tempo in cui l'attenzione, suo malgrado, l'ha catalizzata Simeone, che si è fermato per un fastidio all'inguine tutto da valutare.