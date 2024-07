Luci e stereo accesi e pochi post sui social I consigli anti furto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Arriva l’estate, si va in vacanza, ma non i ladri. L’analisi dei dati a disposizione della Polizia di Stato mostra un incremento delle chiamate al 112 e delle denunce per i furti in abitazione durante i lunghi periodi di assenza per le ferie estive. Nasce anche da qui la decisione della Questura di polizia di Monza, che pure incrementa le pattuglie in questo periodo, di fornire iutili per prevenire i furti in abitazione. E dunque, dagli agenti agli ordini del Questore Salvatore Barilaro, sia: "Se ci si allontana per poche ore è bene lasciare qualche luce accesa, la radio, l’impiantoo la televisione in funzione. Sono reperibili in commercio dei dispositivi che consentono l’accensione e lo spegnimento programmato di lampade ed apparecchi elettronici, così da consumare meno energia".