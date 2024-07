La carica dei 100 ’Super studenti’ Il Comune premia i top della Maturità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) "Un esempio per il loro impegno e la loro tenacia, ma soprattutto tante buone speranze per il futuro". Così sono stati salutati i 100 studenti di Città di Castello che frequentano le scuole dell’Altotevere e che si sono diplomati ottenendo il massimo dei voti. Per loro una cerimonia in Pinacoteca. Ecco i nomi. Per le scuole ‘medie’ dall’Istituto comprensivo Burri di Città di Castello, Anna Antonelli; Caterina Berliocchi; Estella Biagini; Maria Dina Caracchini; Anna Ceccarelli; Edoardo Faloci; Alice Giannelli; Carolina Pecorari; Matilda Pecorari; Rachele Russo; Edoardo Tanganelli; Riccardo Tulliani; Gregorio Turchi.