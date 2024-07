I cappelli estivi da uomo sono l' accessorio a cui non si può rinunciare Ecco i migliori del 2024

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 20 luglio 2024) Se siete degli amanti deida, allora la stagione Primavera/Estateè il momento perfetto per sfoggiare i vostri modelli. Per avere una conferma basta dare un'occhiata alle passerelle che hanno visto susseguirsi diverse fogge di questi accessori, che da tempo immemore accompagnano gli uomini completandone i look con quel quid che difficilmente può essere sostituito. Che si voglia essere più raffinati, più intellettuali, finanche più folkloristici e tradizionali, ma perfino enfatizzare il proprio stile underground, per tutti questi scopi il cappello può giocare un ruolo determinante.