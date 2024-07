E Greenpeace salva 10mila rospi smeraldini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) SOS rospo Smeraldino, arrivano i volontari diin aiuto ai "colleghi" dell’associazione Ape Natura. Sono al lavoro nonostante le alte temperature ma hannoto oltre diecimila girini di rospo smeraldino. Hanno operato per per oltre un mese nelle pozze d’acqua che si sono formate in un cantiere edile di Valleambrosia in seguito alle abbondanti piogge che si sono abbattute su Milano. Imano mano che vengono recuperati vengono liberati nelle oasi Smeraldino (che prende il nome dal rospo protetto) e Sorgiva che sono aree naturalistiche della zona. Per questo sono stati adoperati dei teli per far cadere in trappola tutti gli esemplari. Un corsa contro il tempo. Il grosso del lavoro è stato fatto anche se ci vorranno ancora un settimane per terminare l’opera.