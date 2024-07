Cos’era l’Operazione Valchiria il piano organizzato per eliminare Adolf Hitler?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 20 luglio 2024) 20 luglio 1944. Un gruppo di alti militari dell’esercito tedesco, tra cui Claus von Stauffenberg, organizza per quel giorno un attentato nei confronti di, nella sua Tana del lupo. Un blitz peril Führer allo scopo di sovvertire il potere delle SS. Al fine di evitare la totale disfatta militare e negoziare la pace direttamente con gli Alleati, dopo l’instaurazione di un nuovo regime. Questo, in sostanza, il senso ultimo della cosiddetta Operazione. Si trattava di una sorta dispeciale, ilWalküre, già previsto dall’ordinamento tedesco, da attuare in caso di rivolta interna, per reprimere i ribelli. Il, che prevedeva la mobilitazione della milizia territoriale in caso di colpo di Stato o insurrezione interna, era stato però modificato dal colonnello von Stauffenberg.