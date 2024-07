Calcio Giovanile Aesse Senigallia confermato lo staff tecnico della Juniores Regionale con Matteucci Mastricci e D’Aniello

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 20 luglio 2024)in blocco loche ha portato alla vittoria del campionato provinciale 2023-2024, conallenatore. Verranno iscritte due squadre: preparazione al via il 19 agosto, 20 luglio 2024 – Squadra che vince non si cambia. L’, infatti, comunica le conferme di mister Massimilianoe dei collaboratori Michelee Giovanniper la formazione che parteciperà al campionato2024-2025 da campione provinciale in carica. “Il– si legge nel comunicato – conferma per intero loche si è ben comportata nel 2023-2024, con la vittoria del titolo provinciale. Sarà infatti Massimilianoa guidare la. Per la stagione 2024/2025 sarà ancora coadiuvato dai due collaboratori tecnici Michelee Giovanni