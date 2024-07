Bianchini | Vogliamo dare sempre più vantaggi ai tifosi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 20 luglio 2024) Tommaso, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, è intervenuto a Radio Crc. Queste le sue parole: C’è un cambio di programma per le prossime amichevoli: abbiamo fatto un cambio già annunciato nei giorni scorsi, ovvero l’Adana Demirspor ha avuto un problema burocratico e quindi giocheremo contro l’Egnatia che è la vincente in Albania che ha fatto il preliminare di Champions League e che ha sfidato l’Inter la scorsa estate. Sarà sicuramente un buon test, poi il Brest e il Girona che è ormai un grande classico estivo: al primo anno ha portato fortuna al Napoli e al secondo siamo stati noi a portare fortuna a loro. Speriamo che ora ritorni a noi la sorte. Ci tengo a ricorche questo è un esperimento per noi fondamentale, perché per la prima volta il club sta vendendo direttamente al tifoso.