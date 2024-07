Angelina Mango | Non mi stupisce quando dicono che sono qui solo per il mio cognome Ma chi mi ascolta non ha questo tipo di pregiudizio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2024) Vanity Fair intervistache, dopo la vittoria di Sanremo, quest’estate porta in tour la sua musica e lo fa “fermandosi a parlare con il pubblico, che le consegna problemi personali, cronache private, pezzi di intimità. «È uno degli insegnamenti più importanti di mio padre. Da piccola, con la mamma e mio fratello lo aspettavamo dopo ogni suo concerto in camper. L’attesa poteva durare anche due o tre ore. Una sera ero stanca, volevo andare a casa, milamentata e ricordo che lui mi ha detto: “È grazie a loro che abbiamo questa vita bellissima. È giusto che io saluti i fan uno a uno, fino a notte fonda”». Pausa. «C’è stato un tempo in cui non avrei raccontatoepisodio. Avevo una convinzione: la mia storia era già nota, il miomi precedeva. Non ero da scoprire. Negli occhi di chi mi conosceva per la prima volta leggevo il mio passato.