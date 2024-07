Amichevoli Serie A | passo falso del Milan di Fonseca 3 gol del Napoli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2024) Continua la fase di preparazione delle squadre del campionato diA in vista della prossima stagione. Ildi Antonio Conte ha battuto 3-0 il Mantova nella seconda amichevole del ritiro a Dimaro. Gli azzurri hanno sbloccato l’incontro nel primo tempo con i gol di Lindstrom al 4?, il raddoppio al 10? di Spinazzola e il terzo gol al 16? di Cheddira. Out dal match Osimhen, pronto al trasferimento al Psg, e Cajuste che ha un affaticamento muscolare. Conte ha schierato in avvio un 3-4-2-1: Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Iaccarino, Anguissa, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Cheddira. Pareggio delIl tecnicoinizia la sua avventura sulla panchina delcon un pareggio sul campo del Rapid Vienna. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 e ha visto luci e ombre.