Tragedia al centro estivo Elisa non ce l’ha fatta | è morta ad appena 13 anni

(Di venerdì 19 luglio 2024) La comunità di Poviglio e Guastalla è immersa nel dolore per la tragica scomparsa diAmadasi, una ragazza di soli 13, avvenuta giovedì scorso nel reparto di rianimazione dell’Ospedale maggiore di Parma.aveva accusato un malore mentre si trovava in piscina alsportivo di Guastalla, dove partecipava al campoparrocchiale ‘Grest’. Era mercoledì 10 luglio quando, dopo essersi tuffata in acqua, non è più riemersa. L’allarme è stato dato immediatamente dal bagnino, che ha prontamente soccorso la giovane praticandole il massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore disponibile presso la struttura. In condizioni disperate,è stata poi trasportata d’urgenza all’Ospedale maggiore di Parma con l’elisoccorso. Leggi anche: “Tiratela fuori”.