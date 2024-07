The Boys | Il finale della quarta stagione include una scena post-credit?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 19 luglio 2024) Per la seconda volta nella storiaserie, Theha unanel suo ultimo episodio. In precedenza, l’unicadell’intera serie si era verificata nella3, episodio 7, con una divertente scenetta in cui comparivano gli amici del cartone animato di Black Noir, ma il4 di Theutilizza la propriaper preparare l’imminente quinta e ultima. Alla finedi Theil mondo è in una brutta situazione. Con Victoria Neuman morta e Robert Singer in manette, la presidenza spetta all’ex presidenteCamera Calhoun, il cui primo atto da presidente è chiamare Patriota e promettergli fedeltà. Il suo primo atto ufficiale è dichiarare la legge marziale in tutto il Paese e nominare dei supervisori, che faranno capo a Patriota.