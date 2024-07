Temptation Island 11 cosa succederà tra Lino e Alessia? Spoiler e indiscrezioni

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la quarta puntata di11, il docu reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, in cui una serie di coppie mette alla prova il loro sentimento decidendo di vivere per 21 giorni in due villaggi separati, in compagnia di ragazzi e ragazze single. Tra le coppie c’è anche quella composta daGiuliano ePascarella, che proprio ieri sera hanno scritto l’ultimo capitolo della loro storia all’interno del villaggio. Dopo aver visto nuove immagini del suo fidanzato in teneri atteggiamenti con la single Maika,ha chiesto nuovamente il falò di confronto anticipato a, il quale però inizialmente non voleva saperne di porre fine all’esperienza nel villaggio.