Taremi dietro le quinte Attaccante al servizio della squadra – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024) Mehdiè un volto nuovo dalle parti di Appiano Gentile e adesso i compagni stanno imparando a conoscerlo. L’Inter è curiosa di vederlo all’azione, da Tuttosport si guarda alle. RETROSCENA – La dedizione per il lavoro di Mehdiè unica, tant’è che già mastica l’italiano. Il calciatore si è preparato al suo viaggio milanese e si è portato avanti nei precedenti mesi per non soffrire l’aspetto comunicativo. Sa parlare inglese, portoghese e francese, sta aggiungendo anche l’italiano dimostrando buona attitudine alla conoscenza. Non c’è solo quelloil suo impegno, c’è in più la voglia di incidere sul campo. Senza Lautaro Martinez e Marcus Thuram nelle prossime due-tre settimane ha l’occasione di mettersi in mostra.