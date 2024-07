Rivoluzione internet Dai primi live ai podcast La Nazione online cresce insieme ai suoi lettori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) È cambiato tutto, ma non i cardini del giornalismo: verifica delle fonti e obbiettività nel raccontare i nostri tempi. L’informazione de Laè cresciuta parallelamente ai cambiamenti delladigitale. Sono passati vent’anni, sembra siano trascorsi secoli da quando, era più o meno il Duemila, l’informazione sul web cominciava a proporsi aiin maniera sempre più seria e importante. Vent’anni durante i quali l’accelerazione tecnologica ci ha portato oggi a vedere come scontati e quasi obsoleti i mezzi con cui oggi navighiamo in Rete. Smartphone sempre connessi a, linee di casa iperveloci, fotocamere che restituiscono immagini ad altissima risoluzione. Eppure l’inizio di questadigitale, per Lae per il mondo intero, è stato pionieristico.