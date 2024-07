Napoli in piazza i tifosi cantano ‘chi non salta è juventino’ Conte resta fermo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un’accoglienza calorosa, quella che il popolo delha riservato alla squadra nonostante la pioggia caduta copiosamente su Dimaro Folgarida. In Val di Sole è andata in scena la festa di presentazione della squadra, sulle note di canzoni iconiche per il popolo napoletano con la voce di “Decibel” Bellini.Madonna della Pace si è riempita con 4.000 persone, ma un dettaglio non è passato inosservato ai presenti.Leggi anche: Giallo a Vicenza: i resti di una donna trovati nella canonica di una chiesa a Gallio Il primo a salire sul palco è stato il nuovo allenatore azzurro Antonioche al coro “noi vogliamo 11 leoni” ha risposto: “Saremo 11 leoni”. Poi il pubblico si è esibito nel classico dei “chi nonè juventino”, invitando Antonioa fare lo stesso.