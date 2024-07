Minecraft | alcune immagini rivelano un primo sguardo a Jack Black

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 19 luglio 2024)unC’è molta curiosità intorno al prossimo film didella Warner Bros. e ora è trapelata online una prima immagine grazie a un documento di “guida alla confezione”. Nelle, vediamo lo Steve di– raffigurato come un normale essere umano – vestito con una maglietta blu e dei jeans. L’attore viene anche mostrato mentre brandisce un piccone a blocchi insieme a un Creeper muschiato, un’ape cuboide e una pecora rosa. È inclusa anche una breve sinossi della storia che getta nuova luce su ciò che accadrà in. A quanto pare, Steve sarà catturato da un’entità malvagia chiamata Malgosha, e il suo destino sarà nelle mani di “quattro nuovi visitatori” del mondo di. Come già fatto notare altrove, sembra un’idea molto simile a quella di Jumanji.