L’ultima sigaretta di Shoko Miyata | il Giappone esclude la ginnasta dalle Olimpiadi per violazione del codice di condotta

(Di venerdì 19 luglio 2024) Viola ildidel suo Paese e salta le. Unadi troppo costa caro allase. La 19enne, capitano della squadra nipponica di ginnastica artistica, non volerà a Parigi per aver fumato e bevuto alcolici. “Con il suo benestare e dopo varie riflessioni, è stato deciso che si sarebbe ritirata“: questo l’annuncio del segretario della federazionese, Kenji Nishimura.è la campionessa nazionale in carica e vanta di un bronzo nella trave ai Mondiali 2022 (oltre a 3 medaglie nei campionati asiatici e 3 nei Giochi universitari mondiali). Le severe norme delUn comportamento non tollerabile in. Mercoledì, 17 luglio, la sessione di allenamento era aperta ai media e subito si era notato qualcosa di insolito: il capitanonon era presente.