La nuova fase di Italia Viva non può che essere questa | riportare il centro nella sinistra

(Di venerdì 19 luglio 2024) Come dice la famosissima canzone “Luglio” di Bigazzi e Del Turco, questo mese ci ha fatto una promessa “l’amore porterà”. E per dirla sinteticamente, l’immagine di Renzi e Schlein abbracciati dopo una bella azione di gioco durante la Partita Del Cuore vale di più di mille parole. Molte volte la politica è più semplice di quella che vuole sembrare. E diciamo la verità, laè sempre stata più brava a dividersi e complicarsi la vita da sola che creare momenti e temi di unione. Emblematica la geniale imitazione di Bertinotti fatta da Corrado Guzzanti, in cui auspicava scissioni infinite e preferiva l’opposizione al governo. Mentre il-destra è sempre stato più bravo ad unirsi nonostante le enormi diversità di base. Per loro è sempre stato il contrario: prima il potere poi le idee. Ecco partendo da questi sintetici punti forse è arrivato il momento della maturità per tutti.