La cantinetta vino perfetta per il tuo lifestyle | guida alla scelta

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dimenticate l’immagine del sommelier con il naso nel bicchiere: le cantinettenon sono più un lusso per pochi eletti. Oggi esistono modelli per tutte le tasche e per tutte le esigenze, dalle cantinettedoppia temperatura, ai modelli compatti da incasso, fino a quelli più grandi a libera instzione. Ma con tutta questa varietà, come orientarsi nella? Ecco alcuni consigli pratici per aiutarti a selezionare lapiù adatta al tuo stile di vita. Spazio e capacità Prima di tutto, facciamo i conti con la realtà: quanto spazio hai a disposizione? Lo spazio che hai a disposizione determinerà anche la capacità della. Chediti: Dove la vuoi posizionare? Se vivi in un piccolo appartamento, unacompatta o da incasso sotto il bancone o integrata in un mobile potrebbe essere la soluzione salvaspazio ideale.