Incidente in moto ingegnere di 51 anni muore poche ore dopo il ricovero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Fano, 19 luglio 2024 – Si chiamava Alberto Fiorani, aveva 51, di professione, padre di due figli. E’ morto nella notte all’ospedale Torrette di Ancona per le conseguenze di unstradale avvenuto intorno alle 18.30 di ieri lungo la statale Adriatica, all’altezza del vecchio hotel e del vicino camping della Incide. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, la Panda condotta da un 28enne di Fano precedeva di pochi metri laDucati condotta da Fiorani con in sella anche il figlio diciottenne.a Pesaro,70ennelo schianto avvenuto in zona mare Entrambi i mezzi erano diretti a Fano. Improvvisamente, la Panda si sarebbe spostata al centro della carreggiata con l’intenzione di girare a sinistra per entrare in un parcheggio adiacente la pista ciclabile e la ferrovia.