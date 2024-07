Il Giappone ha escluso dalle Olimpiadi la sua star della ginnastica perché… ha fumato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2024) IlhaShoko Miyata, la diciannovenne capitanasquadra femminile diartistica,. Perché ha. E insotto i venti anni è vietato fumare. Quindi addio Giochi. I funzionari dell’Associazionese dihanno detto che Miyata è già tornata in, dopo aver lasciato il ritirosua squadra a Monaco, per le indagini che hanno confermato la violazione, incluso il consumo di alcolici. Senza di lei la squadra femminile gareggierà con quattro atlete invece di cinque, ha detto la Federazione. “Ci scusiamo dal profondo del cuore per tutto ciò”, ha detto il presidenteJga Tadashi Fujita, inchinandosi insieme ad altri dirigenti, tra cui l’allenatore personale di Miyata, Mutsumi Harada. Miyata è la leader di una squadra composta interamente da olimpioniche esordienti, ma di grandi speranze di medaglia.