Helgoland 513 la recensione | un’avvincente serie thriller sulla fine del mondo

(Di venerdì 19 luglio 2024)513 conferma la bravura dei tedeschi nell'affrontare il genere distopico, facendoci chiedere cosa saremmo disposti a sacrificare per il bene della nostra comunità. Dal 19 luglio su Sky e NOW. Ladele la distopia che ne consegue è un tema caro all'intrattenimento fin dalla letteratura di genere, trasferitasi poi al cinema e nella serialità. Negli ultimi anni - complice la pandemia che ha colpito il- questa tematica ci sembra ancora più vicina a noi e ci colpisce nel profondo quando la vediamo su uno schermo. Parallelamente, dopo Dark, Babylon Berlin, Souls e ancora Deutschland 83, Das Boot, La mia prediletta, Il cane che dorme ecco l'ultimo titolo ad averci particolarmente colpito,513. Non possiamo non consigliarvi questa nuovatv, disponibile su Sky