Grealish soffre un momento da dimenticare nel rondo del Manchester City

(Di venerdì 19 luglio 2024) 2024-07-19 13:40:37 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Non sono state delle settimane rosee per Jacke questa mattina la sfortuna del centrocampista delnon accennava a placarsi!non è stato convocato dall’Inghilterra per Euro 2024, in quanto l’ex allenatore dei Three Lions, Gareth Southgate, ha preferito Anthony Gordon come suo esterno sinistro, sebbene il giocatore del Newcastle United sia apparso raramente in Germania. Il 28enne ha trascorso l’estate in vacanza a Dubai e in Sardegna, allenandosi duramente per riconquistare il suo posto nella squadra inglese e migliorare la sua prestazione con illa scorsa stagione, in cui ha segnato solo tre gol e fatto un assist in Premier League, mentre la squadra di Pep Guardiola ha mantenuto il trofeo per il quarto anno consecutivo.