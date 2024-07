Giulia Salemi incinta | annuncio e il sesso del figlio di Pretelli

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dopo tanti rumor e pettegolezzi sulla faccenda, finalmente il lietoè arrivato.: lei e Pierpaolopresto diventeranno genitori insieme. Da mesi, per non dire anni, trapelano voci in merito ad una possibile gravidanza dell'ex concorrente del Grande Fratello, alcune anche piuttosto recenti. Tutte le volte, però, le indiscrezioni sono state smentite dai fatti. Inoltre,e Pierpaolo hanno vissuto svariati momenti di crisi, alcuni dei quali hanno portato anche ad una rottura abbastanza drastica tra loro che sembrava irrimediabile. Grazie all'amore e alla comprensione, però, i due sono sempre riusciti a superare gli ostacoli e a tornare insieme più forti di prima. Adesso, ad unirli ulteriormente sarà l'arrivo di un, che sicuramente suggellerà ulteriormente il loro legame.