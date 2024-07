Ferrari campione del mondo con Hamilton | ribaltone totale

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 19 luglio 2024)delil prossimo anno conalla guida: il grande ex smorza tutti gli entusiasmi: “Non basta” Ormai è conto alla rovescia, anche per come sta andando questo Mondiale, per vedere all’opera Lewisil prossimo anno dentro la Rossa al fianco di Leclerc. Se ieri comunque vi abbiamo parlato di quelli che potrebbero essere i problemi dentro il box con il monegasco, oggi invece vi sveliamo quello che è il pensiero di un grandissimo exsta., ha vinto l’ultimo Gran Premio in Inghilterra (Lapresse) – Ilveggente.itA parlare alla Bild, uno dei più importanti quotidiani tedeschi, ci ha pensato l’ex team principal della Rossa Jean Todt. Colui che è riuscito nel corso degli anni, a cavallo tra i 90 e i 2000, di far rinascere una scuderia portata alla vittoria per molte stagioni azzeccando tutte le scelte.