F1 | Red Bull clamorosa ammissione | Helmut Marko dice tutto!

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il leviatano in difficoltà. Nelle ultime uscite, la Redè apparsa meno solida del previsto e tutti, tra tifosi e avversari, si cominciano a interrogare sui motivi di questa flessione. Un calo nelle prestazioni che, comunque, non toglierà quasi certamente a Max Verstappen il titolo di campione del mondo e alla scuderia austriaca lo scettro di numero uno del Circus. Un grido d’allarme, per, è arrivato forte e chiaro e a lanciarlo è stato, uno dei consiglieri più fidati del Toro in questi anni di Formula 1. Le parole digelano la Red: “Siamo in difficoltà” (Credit foto – RedRacing)“Al momento siamo in difficoltà. Non abbiamo la macchina più veloce, ma abbiamo Max e questo fa la differenza.