F1 GP Ungheria 2024 Verstappen | Venerdì positivo il weekend è iniziato bene

(Di venerdì 19 luglio 2024) Maxha fatto un bilancio deldi prove libere all’Hungaroring, sede del GP d’di F1: “Credo che sia stata una giornata positiva con gli aggiornamenti portati. Direi che siamo partiti col piede giusto, anche se c’è ancora molto da fare per accertarci di ottimizzare la vettura“. Il pilota Red Bull ha poi aggiunto: “Sicuramente l’interruzione nelle FP2 ci ha impedito di fare i long run che avevamo in mente, ma questo vale per tutti. E’ importante provare a guardare ogni dettaglio così da avere il miglior setup possibile in vista delle qualifiche. Ribadisco che è stato un buon inizio di“.in crescendo anche per Sergio Perez, che ha ammesso: “Nella seconda sessione di libere mi sono sentito più a mio agio: i long run promettevanoe sembra che stiamo andando nella giusta direzione.