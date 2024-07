È morta di caldo Agnese la tragedia della bimba di un anno dimenticata in auto È polemica

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Èdi”., ladi unin macchina, èdopo quel “Può succedere a tutti”, ma ecco come stle cose. Unaha colpito la comunità di Venezia e i suoi dintorni con la morte di, una bambina di appena une mezzo,indal padre sotto il sole cocente. L’incidente è avvenuto a Marcon, una località industriale alle porte di Venezia, dove il padrepiccola lavora. >> Lutto nella politica, addio a una figura anche di momenti difficili per il paese Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe dovuto portareall’asilo nido, ma per un tragico errore l’hanel seggiolino dell’, parcheggiata nel piazzaleditta di illuminazione Lodes.