Cellulari vietati in classe Rusconi | Scelta giusta Non pensiamo ad una scuola caserma

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 19 luglio 2024) Mario, presidente Anp Roma, in esclusiva ai nostri microfoni sulla decisione del ministro Valditara di vietare ialle elementari e medie. Il divieto deiinnelle scuole elementari e medie sta facendo molto discutere. I genitori e i professori sembrano d’accordo, al momento, con la decisione del ministro Valditara, ma in molti si chiedono come si riuscirà a far rispettare una norma simile. Smartphone – cityrumors.it – foto AnsaAi nostri microfoni è intervenuto Mario, presidente dell’Anp di Roma, per commentare la decisione del titolare dell’Istruzione e anche il motivo dell’assenza delle superiori da questo provvedimento.: “condivisibile. Inon devono essere portati a– cityrumors.