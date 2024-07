Carlos è in comunità ma ha avuto il permesso di venire con me in vacanza Nina Moric? È amica della mia compagna Sara Barbieri | parla Fabrizio Corona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Èaspetta un figlio dalla, la 24enne. Su Instagram ha espresso la sua gioia per il futuro bebè, un maschio: “Poi capita così all’improvviso che ti innamori e l’amore porta con se tante cose essere padre, ancora, in questa nuova vita. Nessuno potrà mai capire come funziona il nostro universo. Aspettiamo un figlio, aspettiamo il futuro, lo accoglieremo a braccia aperte, una nuova vita la bellezza deve essere anche e soprattutto consapevolezza. Intanto è estate un’altra splendida estate di libertà”, le sue parole. E al settimanale Chi ha spiegato che il primo figlioda21 anni fa,“è felice come non mai, ha un bellissimo rapporto con. Ho pensato anche a lui, desiderando questo figlio. Non sarà da solo”.