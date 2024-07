Caos voli ma l’aereo di Salvini è l’unico a decollare Tra i passeggeri di Fiumicino scoppia la rivolta La smentita di Ita Airways e della Lega

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 luglio 2024) A Roma, mentre è in corso il down informatico di Microsoft in tutto il mondo e ci sono difficoltà in banche e aeroporti, c’è un solo volo che non viene sfiorato dai disagi mattutini. Ed è, riferisce La Stampa in un retroscena destinato a scatenare polemiche, quello diretto a Milano Linate delle 13, in cui a bordo ci sono il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteocon Riccardo Molinari,capogruppoalla Camera e Maurizio Lupi, leader di Noi moderati. Tutti gli altricompagnia italiana, nella stessa fascia oraria, sono stati cancellati, riporta il quotidiano. Il volo, spiegano, è partito in ritardo, con più di mezz’ora di ritardo. Ma è decollato. Contattato da La Stampa, Molinari – spiega: «Lo avevo prenotato da due giorni, sarò stato più fortunato».