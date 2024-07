Anticipo TFR per estinguere mutuo prima casa è possibile?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 19 luglio 2024) Come indica la legge, e in particolare l’art. 2120 del Codice Civile, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto – Tfr. Punto di riferimento normativo in materia è la legge n. 297 del 1982, che indica le regole essenziali e include norme sulle pensioni. Esso, detto anche liquidazione, è un elemento della retribuzione o salario posticipato quantificato per quote annuali, il cui versamento è differito alla data della cessazione del rapporto di lavoro – indipendentemente dalla sua ragione (dimissioni, licenziamento, pensionamento). Inoltre il Tfr viene stabilito e calcolato secondo un ben preciso criterio ed è erogato per la generalità dei rapporti di lavoro dipendente, inclusi i contratti a tempo parziale, di apprendistato e a termine.