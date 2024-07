Al governo con Verdi e sinistra | ecco U R S S ULA l' Europa senza destra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 luglio 2024) Alcon. L'va avanti come prima. Ursula rimarrà al suo posto per altri cinque anni. Confermata la scelta fatta dai leader Ue nel Consiglio europeo del 27 giugno, che conferiscono a von der Leyen 401 sì, risultato ben al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Un quinquennio fa la leader tedesca passò per sole nove preferenze, quelle offerte all'ultimo secondo dal M5S di Conte. Oggi i consensi di vantaggio oltre alla soglia dei 360 sono stati ben 41. Tra gli italiani hanno votato a favore Forza Italia, il Pd e i, mentre Lega, FdI, SI e M5s hanno votato contro. Diversi, però, i franchi tiratori nei vari gruppi. Secondo alcune stime, sarebbero all'incirca una cinquantina.